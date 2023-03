Stiri pe aceeasi tema

- Planurile pentru o toaleta publica la Gherla exista de ani buni și deși s-au facut demersuri mai concrete, proiectul a fost mereu amanat. O toaleta publica la subsol a existat la Gherla in spatele bisericii armenești din centrul orașului, pana la mijlocul anilor ’90. Din lipsa de intreținere, pe motiv…

- Controversata pepiniera pe structura metalica din centrul Timișoarei a fost deschisa sambata publicului larg. In prima ora de la deschidere, pepiniera a fost vizitata de o suta de persoane.

- De maine, in Piața Victoriei din Timișoara vizitatorii sunt așteptați sa se aventureze in gradina verticala care le permite sa exploreze orașul de la inalțime. Peste 1.000 de plante vor putea fi luate acasa la finalul anului.

- Un apel la 112 a anunțat prezența unui colet suspect intr-o toaleta dezafectata de pe o strada din centrul Brașovului. Polițiștii și angajații SRI s-au deplasat la fața locului și au oprit traficul

- Roata panoramica adusa in premiera la Targul de Craciun din Timișoara, s-a dovedit a fi o veritabila atracție in Piața Victoriei. Timișorenii și turiștii au facut coada sa dea o tura cu roata amplasata in mijlocul pieței.

- La mulți ani, 2023! Mii de oameni au ales sa petreaca ultimele minute din 2022 și primele din 2023 in centrul Timișoarei, la Festivalul Luminilor sau la spectacolele organizate in Piața Victoriei și Piața Libertații.

- Noua toaleta publica din Piața Centrala a fost finalizata! Accesul este GRATUIT! Avand in vedere faptul ca toaleta veche era una privata, nefuncționala, Primaria municipiului Bacau a inceput amenajarea alteia noi, in urma cu doua luni. Incepand din aceasta saptamana, cei care iși desfașoara activitatea…

- Vineri, 16 decembrie, in centrul orașului Timișoara, in Piața Victoriei, de la ora 17, va avea loc concertul Folk Pentru Revoluție, in cadrul caruia vor susține recitaluri Dana Varadi Band, Lia Burg, BegArt, Ștefan Trubadur și Pragu de Sus. Lia Burg a ajuns sa fie cunoscuta publicului larg prin prestația…