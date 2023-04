Stiri pe aceeasi tema

- Intre 25 martie și 1 aprilie 2023, la Torun in Polonia se desfașoara World Masters Athletics Indoor Championships. La competiție participa peste 4100 de atleții la toate probele și toate categoriile de varsta de la 35 ani pana la 100 de ani. Sunt prezenți sportivi din 88 de tari de pe toate continentele.…

- Procedurile pentru programul Casa Verde ar putea fi simplificate. Ce spune premierul Nicolae Ciuca Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Mediului, Tanczos Barna, la inceputul ședinței de guvern, sa simplifice procedurile pentru programul „Casa Verde”: „Suna foarte bine, dar fara revederea procedurilor…

- Județele din Romania care se dezvolta cel mai rapid: Cum se situeaza județul ALBA Județele din Romania care se dezvolta cel mai rapid: Cum se situeaza județul ALBA Romania are un PIB/capita mai mare decat Bulgaria. Ne separa cam 20 de puncte procentuale. Dar avem un PIB/ capita calculat la paritatea…

- FOTO: Programul ”Școala Altfel” in județul Alba. Peste o mie de elevi au participat la activitați alaturi de polițiști Peste 1.000 de elevi din Alba au aflat informații utile siguranței lor, dar și ce presupune meseria de polițist, in cadrul activitaților „Școala Altfel”. In perioada 27 februarie –…

- Atunci cand calatorești suficient incat sa descoperi Romania la adevaratul potențial, realizezi cat de frumoasa este țara noastra și ce comori ascunde. In urmatorul articol, Travelminit iți va prezenta 4 locuri superbe, unice, de neratat din județul Alba. Din punct de vedere turistic, aceasta zona este…

- 23-27 februarie: Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge in cinci localitati rurale din judetul Alba. PROGRAMUL consultațiilor 23-27 februarie: Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge in cinci localitati rurale din judetul Alba. PROGRAMUL consultațiilor…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, a declarat, marti, in cadrul unei reuniuni organizate la Cluj, ca doreste sa dezvolte un parteneriat solid cu Romania si cu Bulgaria pentru protejarea climei si a mediului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Elit SRL intentioneaza sa preia compania Goodies Meat Production SRL. Elit SRL din judetul Alba face parte din grupul Smithfield, afiliat al WH Group. Grupul Smithfield desfasoara o gama variata de activitati in Romania, printre care cresterea suinelor,…