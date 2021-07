Ultimul mesaj postat pe facebook de Iulian Atanasiu este din data de 1 iulie. “Cine se trezește de dimineața, lucreaza in ture”. “Mai bine nu era tura ta!” i-au scris prietenii pe pagina de socializare dupa aflarea veștii ca Iulian Atanasiu a murit carbonizat in explozia urmata de incendiu de la Petromidia care a avut […] The post FOTO Tanarul mort in explozia de la Petromidia avea 32 de ani. Era casatorit de trei ani și avea un copil mic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .