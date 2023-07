Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de descarcerare și un echipaj de stingere din cadrul Detașamentului Reghin au intervenit, joi seara, 6 iulie, pe DN 15, in localitatea Petelea, in urma producerii unui accident rutier, in care a fost implicat un autocamion care transporta lipici, rasturnat in afara parții carosabile. "Conducatorul…

- Potrivit unui comunicat de presa, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș se afla alaturi de Gruparea de Jandarmi Mobila Tg.Mureș și de ceilalți parteneri instituționali, in activitațile pe linie de menținere a ordinii publice. Peste 120 de polițiști vor asigura o prezența vizibila, atat…

- Joi, 6 iulie 2023, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, s-a desfașurat in cadrul paraclisului universitar (biserica „Sfantul Ierarh Nicolae”, din Baia Mare), ceremonia de depunere a juramantului de credința a absolvenților promoției 2023, licențiați…

- Este cel mai mare procent din ultimii 8 ani iar majoritatea copiilor care au depus contestații au avut dreptate. In urma reverificarii lucrarilor, procentul absolvenților de gimnaziu care au obținut cel puțin media 5 a crescut cu 0,2%. A crescut și numarul mediilor de 10, cu peste 40 fiind acum 466…

- Centrul de Cercetare a Limesului Roman și Asociația Milites Marisensis organizeaza sambata, 17 iunie, intre orele 11.00 și 17.00, cu ocazia Zilei Europene a Arheologiei, in Parcul Arheologic de la Calugareni aflat in comuna Eremitu, evenimentul intitulat "La datorie." "Va așteptam cu o expoziție temporara…

- In urma cu doar cateva minute, la intersecția dintre Bulevardele București cu Republicii, s-a produs un grav accident de circulație. Doua autoturisme s-au ciocnit in intersecție, dupa ce șoferul unuia dintre autoturisme ar fi forțat semaforul. Din primele informații, o persoana a fost transportata la…

- De la 1 iunie, companiile de asigurari din tara noastra nu mai emit documentul Carte Verde cu valabilitate in Federatia Rusa si Belarus, anunta Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Masura survine incetarii acordurilor bilaterale care au fost incheiate intre birourile (nationale) Carte…

- Polițiștii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului au descoperit si ridicat in vederea confiscarii dintr-un autoturism abandonat pe un drum forestier de un șofer care nu a oprit la semnalele regulamentare, peste 5.700 pachete de tigari de provenienta Duty Free, in valoare de peste 67.000 lei, marfa…