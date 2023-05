Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea de Cercetare Popauți unde se desfașoara Targul Agroo Zoo in aceste momente, este efectiv blocata de mii de oameni. Drumul național este efectiv blocat de autoturisme iar polițiștii abia fac fața cu dirijarea traficului.

- Ieri, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost semnate 27 de contracte de finanțare prin PNRR. Printre ele se numara și Cetatea Medievala Bistrița, care va fi reabilitata și pusa in valoare. Obiectivele finanțate sunt incluse in 9 din cele rute ce vor fi finanțate prin Planul…

- Romania si Republica Moldova au constituit un grup de lucru comun al expertilor in turism, pentru realizarea unor proiecte bilaterale in domeniul de referinta, precum si transferul de know-how, in ceea ce priveste modelele de bune practici implementate la nivelul fiecarei tari,

- 110 elevi de la școli din Zalau au fost ajutați de jandarmii montani din Rodna pentru a cobori de la complexul Alpina Blazna. Elevii au intre 10 și 15 ani. In ultimele zile a nins puternic in munții din Bistrița-Nasaud, iar stratul de zapada depus a atins 15 centimetri, inclusiv pe carosabil. Autocarele…

- Doua autocare cu elevi și profesori de la Colegiul Național Andrei Mureșanu au ramas inzapeziți in Targu Frumos, județul Iași. ”Am reușit sa iau legatura cu prefectul de Iași, dar și cu profesorii din autocare. Deja de patru ore mergeau cam cu 10 km la ora!” a declarat prefectul Teodor Cioarba. Județul…

- Reabilitarea a 8 gospodarii tradiționale din satele Alun și Bunila – vizita pe teren a echipei de lucru și demararea proiectelor tehnice Parte din proiectul Planul National de Redresare si Reziliența, Pilonul IV. Coeziunea Sociala și Teritoriala, Componenta C11. Turism și Cultura, Investiția…

- Cu picioarele adanc infipte in pamant, minte limpede și o agilitate extraordinara de a se descurca in lumea complicata a relațiilor publice și comunicarii, Denis Radu este omul care reușește de peste 14 ani de zile sa creasca branduri și vedete și sa le ajute sa devina vizibile pe piața romaneasca.…

- Primarul Ioan Turc a dezvaluit cum iși dorește dezvoltarea zonei de agrement de pe Dealul Cocoș. „Ulterior vom putea discuta și de spații de cazare in regim hotelier sau de pensiuni”, a subliniat acesta. Ioan Turc a vorbit, in cadrul unei emisiuni As-TV, despre dezvoltarea zonei de agrement de pe Dealul…