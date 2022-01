FOTO Știrea ta| Obișnuiți cu ”parcarile nesimțite”: In prima zi din noul an mai mulți șoferi și-au parcat mașinile pe pista de biciclete de pe Mamut Obișnuiți cu ”parcarile nesimțite”: In prima zi din noul an mai mulți șoferi și-au parcat mașinile pe pista de biciclete de pe Mamut Imagini „de colecție” surprinse de un cetațean din Alba Iulia in prima zi a Anului Nou in proximitatea unui restaurant ce este situat in Parcul Dendrologic Doctor Ioan Vlad din municipiu. Mai multe mașini parcate pe pista de biciclete de pe dealul Mamut au starnit indignarea unui cititor al Ziarului Unirea. Pentru ca…