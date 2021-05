Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| „Munți” de GUNOAIE intr-un cartier din Alba Iulia. Un magazin, acuzat de trecatori pentru mizeria creata Aerul dintr-un cartier din Alba Iulia a devenit, incet, irespirabil, din cauza unui munte de gunoi creat de locatari și angajații unui magazin din zona. Așa cum se poate observa și…

- Peste 3,3 milioane de lei din bugetul local pe anul 2021 al municipiului Alba Iulia au fost alocați pentru sport. Potrivit primarului Gabriel Pleșa, se dorește inființarea unei noi secții de tenis la Alba Iulia, in cadrul Clubului Sportiv Municipal. „Cei mai buni ambasadori ai unui oraș sunt sportivii.…

- FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia, un pas mai aproape de a fi ECO: Primele trotinete electrice au aparut pe strazile municipiului FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia, un pas mai aproape de a fi ECO: Primele trotinete electrice au aparut pe strazile municipiului In zona sensului giratoriu de la intersecția Bulevardului…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Nesabuința unui șofer care a facut o ”plimbare” cu mașina, pe pista de bicicliști de la Mamut Astazi, 08.04.2021, un cetațean a fost surprins conducand un autoturism pe pista dedicata bicicliștilor, din zona Mamut din Alba Iulia. Acest șofer, din teribilism sau ignoranța, ar fi…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un BMW, facut „PRAF” langa Stadion Un accident rutier a avut loc in cursul serii de 20 martie, in jurul orei 21:00, in Alba Iulia, pe Calea Moților, in aproprierea Stadionului. Așa cum se poate observa și in imaginile trimise de cititorii ziarulunirea.ro,…

- ȘTIREA TA| Proprietara unui restaurant din Alba Iulia susține ca este „vanata” de polițiști: „Controale zilnice, 5 amenzi in 8 zile” Proprietara unui restaurant din Alba Iulia a susținut, intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, ca poliția municipiului Alba Iulia nu este ințelegatoare și nu susține…

- VIDEO ȘTIREA TA| Ambulanța cu „mascați” la cel mai mare FOCAR de COVID-19 din județul Alba Ambulanța cu „mascați” la cel mai mare FOCAR de COVID-19 din județul Alba Astazi, 22 februarie, o ambulanța a fost filmata intrand in incinta Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Imortalizarea…

- FOTO ȘTIREA TA| O strada din Municipiul Alba Iulia, „inundata” de gunoaie. Resturile menajere sunt prezente pe tot drumul Zona strazii Vasile Alecsandri din Municipiul Alba Iulia prezinta un tablou dezolant din cauza gunoiului menajer aruncat pe marginea drumului. Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis…