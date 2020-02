Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile la Canberra au atins sambata un nou record pentru luna februarie, in timp ce incendiile ameninta capitala Australiei, unde a fost declarata stare de alerta, a informat Meteo France, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Autoritatile de la Canberra au plasat vineri pentru prima data…

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- Cutremur puternic. ALERTA de la INFP. Autoritatile au decretat stare de urgenta in zona Un cutremur cu magnitudinea 5,9 grade s-a produs sambata in Puerto Rico. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Autoritatile au decretat stare…

- Cutremur puternmic sambata. Autoritatile din Puerto Rico au decretat stare de urgenta dupa ce cutremurul, produs marti si revizuit de USGS, la magnitudinea 6,6 grade, a lasat in urma un mort, mai multi raniti, pagube materiale importante si a obligat peste 2.000 de persoane sa se instaleze in adaposturi.…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs, marti dupa-amiaza, in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti.

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA: Doi turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Fagaraș. Autoritațile sunt in alerta ULTIMA ORA: Doi turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Fagaraș. Autoritațile sunt in alerta Doi turisti au fost surprinsi, sambata, de o avalansa de mici dimensiuni, in timp…

- China, cea mai populata țara din lume, se confrunta pentru a doua oara anul acesta cu ciuma. Autoritațile din Beijng sunt in alerta, dupa ce au fost internate doua persoane originare din Mongolia, care sufera de cea mai agresiva forma a bolii, ciuma pneumonica, fatala daca nu