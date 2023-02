FOTO| Sebeșul la ceas aniversar: 778 de ani de atestare documentară a orașului FOTO| Sebeșul la ceas aniversar: 778 de ani de atestare documentara a orașului Municipiul Sebeș implinește miercuri 22 februarie 2023, 778 de ani de la atestarea documentara. Localitatea a fost menționata pentru prima data intr-un document oficial in anul 1245, cu numele Malembach, la scurt timp dupa invazia tatarilor din 1241. Astazi se implinesc 778 de ani de la prima atestare a Sebeșului, localitatea fiind menționata intr-un document […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

