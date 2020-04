FOTO Se întâmplă în Rusia: Pandantive în formă de coronavirus Amatoarele de bijuterii îsi pot completa colectia cu pandantive în forma de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odata cu cea de îmbolnaviri în lume, transmite Mediafax.

&"Am lansat acest model în forma de coronavirus imediat dupa izbucnirea crizei în China. Nu ne asteptam ca cererea sa fie atât de mare. Avem comenzi si din SUA, din Ucraina", a spus pentru RIA Novosti directorul companiei de bijuterii, Pavel Vorobiov.



Pe pagina de Instagram a companiei, ideea bijutierilor rusi…

Sursa articol: hotnews.ro

