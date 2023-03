Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, Biblioteca Județeana Lucian Blaga Alba, in parteneriat cu Centrul Cultural Cugir, au organizat o ediție a Cercului de scriere creativa Verbum. Sub genericul: „Scrie! Vino! Prezinta! Publica!”, la Centrul Cultural Cugir, in compania scriitorilor consacrați, ori aspiranți,…

- Joi, 16 martie 2023, de la ora 17.00, la Centrul Cultural Cugir va avea loc o prima intalnire a cercului de scriere creativa Verbum, intitulata „Inceputuri”, in compania scriitorilor consacrați, ori aspiranți, din comunitatea cugireana. Dincolo de recomandarile de carte, participanții vor fi incurajați…

- 16 martie 2023| Cercul de scriere creativa Verbum la Centrul Cultural Cugir și lot nou de carte pentru Raftul Bibliotecii din oraș Joi, 16 martie 2023, de la ora 17.00, la Centrul Cultural Cugir va avea loc o prima intalnire a cercului de scriere creativa Verbum, intitulata „Inceputuri”, in compania…

- Curs valutar BNR, 1 martie 2023. Finalul lunii februarie a maia dus unplus pentru moneda europeana, caștigand 0,0015 unitați, iar dolarul american a inregistrat o scadere cu 0,0183 unitați. Lira sterlina a avut ieri o zi cu variație pozitiva urcand la 5,6088 lei. Bursele europene au inchis ziua de 28…

- Schimb dur de replici astazi intre Lucian Bode și Catalin Drula, cu ocazia dezbaterii motiunii simple depusa impotriva ministrului de interne de catre parlamentarii USR si Forta Dreptei. Bode l-a numit pe Drula pui de securist, iar președintele USR, la randul sau, a menționat ca este o rușine sa fie…

- ASTAZI: „Scrie! Vino! Prezinta! Publica!” și in 2023, la Verbum, cercul de scriere creativa al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Astazi, de la ora 17.00, la Sala de lectura a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va avea loc prima intalnire din acest an a cercului de scriere creativa VERBUM,…

- Un barbat originar din județul Bacau a fost condamnat pentru o fapta de furt comisa in județul nostru, in dauna unei femei din Carligele. S-a intamplat anul trecut, intr-o zi din septembrie, cand femeia s-a trezit pur și simplu cu inculpatul in curtea sa și, pana sa apuce sa anunțe poliția, inculpatul…

- Curs valutar BNR pentru 6 ianuarie 2023. Ziua de ieri a adus pentru piețele europene valori mixte inainte de datele cheie privind inflația din zona euro. In ceea ce privesc principalele valute, ieri BNR a anunțat cursuri negative pentru euro și lira sterlina, surprinzator insa, dolarul ramanand la aceeași…