De azi-noapte, satenii din Basca Rozilei nu mai beneficiaza de apa potabila, din cauza colmatarii rețelei, in urma viiturii produse aseara, cand a fost cod roșu de ploi torențiale. In aceste condiții a venit și apelul primarului din Nehoiu, pentru o mobilizare a localnicilor care pot da o mana de ajutor in incercarea de a rezolva cat se poate de repede problema lipsei alimentarii cu apa. „Viiturile și revarsarile de izvoare pe versanți, in urma fenomenelor meteo din cursul nopții trecute, au calamitat rețeaua de captare și distribuție apa provenita din surse naturale, care alimenteaza satul Basca…