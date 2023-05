Stiri pe aceeasi tema

- FIFA a prezentat miercuri, in cadrul unui eveniment organizat la Los Angeles (California) marca oficiala si logoul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care se va disputa in Statele Unite, Mexic si Canada, informeaza EFE. „Pentru prima data in istorie, sunt reprezentate o imagine a trofeului si a anului…

- FIFA a prezentat miercuri, in cadrul unui eveniment organizat la Los Angeles (California) marca oficiala si logoul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care se va disputa in Statele Unite, Mexic si Canada, informeaza EFE.

- Celebrul antrenor argentinian Marcelo Bielsa va pregati echipa nationala de fotbal a Uruguayului pana cel putin la Cupa Mondiala din 2026. Supranumit „El Loco”, tehnicianul trecut pe la Olympique Marseille sau Lille a mai antrenat selectionatele Argentinei (1998-2004) si Chile (2007-2011). Selectionata…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a anuntat, joi, ca logoul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc in Statele Unite, Mexic si Canada, va fi prezentat pe data de 17 mai la Los Angeles, una din gazdele turneului, informeaza agentia EFE.Prezentarea oficiala va avea loc la ora locala…

- Știi deja ca nu e bine sa consumi social media in exces, insa știi și de ce? O parte dintre motive sunt explicate de acest studiu recent, realizat in Canada. Se pare ca pauza de la rețelele sociale ajuta la (re)construirea imaginii și increderii de sine, precum și la diminuarea simptomelor de depresie…

- Intre 2019 și 2021, din cauza pandemiei Covid-19, speranța de viața a inregistrat o scadere istorica in Uniunea Europeana și in toata lumea. Potrivit Eurostat, epidemia de Covid-19 a redus speranța de viața la naștere in Uniunea Europeana cu 1,2 ani, de la 81,3 ani in 2019 la 80,1 ani, transmite Le…

- FIFA va vota, in cadrul Congresului care va avea loc joi in Rwanda, formatul Cupei Mondiale din 2026. Urmatoarea ediție a turneului suprem va avea loc in SUA, Canada și Mexic și, pentru prima data in istorie, va alinia la start 48 de echipe, cu 16 mai mult decit la precedentele Cupe Mondiale. Cele 48…