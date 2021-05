Stiri pe aceeasi tema

- In stația din Pipera e liniște. N-ar trebui sa fie, dupa ce primarul Sectorului 2 a anunțat ca a semnat marți ordinele de demolare pentru spațiile comerciale din stațiile de metrou Ștefan cel Mare și Pipera, dar e liniște. Niciun muncitor pregatit sa darame, vreun polițist sa mențina ordinea ori protestatar…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri ca dreptul de a protesta este unul "absolut legitim", dar ca, atunci cand intra in contradictie cu dreptul la sanatate al celorlalti, trebuie sa existe o reactie foarte ferma a statului.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a informat ca pana sambata au fost inregistrate 689 de suine moarte de pesta porcina africana la o ferma din localitatea Macea (Arad), din care 667 au fost incinerate in unitatea proprie, cat si in unitatea de neutralizare autorizata,…

- „Reintoarcerea in Reich este un admirabil reportaj istoric. Niciun cuvant irosit, nicio pagina nu trebuie ratata in aceasta minunata relatare a uneia dintre cele mai indraznețe si de succes misiuni secrete din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial” (Alex Kershaw, New York Times), potrivit Mediafax…

- Inca din momemtul participarii in show-ul ”Ferma”, de la PRO TV, Viviana Sposub a inceput o poveste de dragoste patimașa. Vinovatul, George Burcea, inca in divorț cu Andreea Banica, iși dorește sa scape cat mai repede. Motivul este simplu, iși dorește o casnicie cu Viviana, sau cel puțin așa aflam de…

- In urma cu șapte ani, in județul Arad, o echipa de jurnaliști francezi de la TF1 filma cu camera ascunsa cum era negociata vanzarea a doi urși, ținuți intr-o ferma clandestina. Barbatul care ținea animalele captive voia 12.000 de euro pentru doi urși pe care se angaja sa ii transporte in Franța.

- Un premiu pentru un intreprinzator din mediul rural s-ar putea traduce printr-un beneficiu al intregii comunitati. Initiativele de afaceri din lumea satului inseamna ambitie, punct de plecare material si intuitie.