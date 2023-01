FOTO: Reparații provizorii la fisurile apărute pe DN 1R „Transursoaia”, între Mătișești și Horea. Porțiunea, semnalizată cu balize FOTO: Reparații provizorii la fisurile aparute pe DN 1R „Transursoaia”, intre Matișești și Horea. Porțiunea, semnalizata cu balize Autoritațile au efectuat sambata reparații provizorii la drumul național DN 1R – Transursoaia, in apropiere de satul Matișești, comuna Horea. Porțiunea de drum cu probleme a fost semnalizata cu balize luminoase. Reamintim faptul ca un cititor Alba24 ne-a semnalat vineri ca șoseaua este deformata și au aparut fisuri adanci in asfalt. Vezi și FOTO-VIDEO: Fisuri pe […] Citește FOTO: Reparații provizorii la fisurile aparute pe DN 1R „Transursoaia”, intre Matișești și Horea.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fisuri adanci au aparut zilele trecute, din cauza ploilor abundente, in asfaltul de pe DN1 R – Transursoaia, in Apuseni. Localnicii din Matișești, in aporpiere de Horea se tem pentru siguranța lor dupa ce in asfalt au aparut fisuri adanci, iar drumul pare ca o ia la vale. ”Pe acolo trec toate mașinile…

- FOTO, VIDEO| Fisuri adanci pe DN1 R – Transursoaia, la Matișești, Horea. Localnic: ”Pe acolo trec toate mașinile și mici și mari incarcate și microbuzele cu copii” Fisuri adanci au aparut recent in asfaltul de pe DN1 R – Transursoaia, in Apuseni. Imaginile au fost transmise pentru ziarulunirea.ro de…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Cetațenii unei comune din ALBA, in pragul disperarii, din cauza unei cirezi mari de vaci nesupravegheate: „Autoritațile nu au rezolvare” Cetațenii unei comune din ALBA, in pragul disperarii, din cauza unei cirezi mari de vaci nesupravegheate: „Autoritațile nu au rezolvare” Locuitorii…

- Una din halele din cadrul Parcului industrial Tetarom I din Cluj-Napoca a luat foc, in jurul orei 19.00. In hala funcționeaza mai multe firme. La fața locului acționeaza cinci autospeciale și trei auto-platforme pentru intervenții și salvari de la inalțimi ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Barbat din Mihalț, cautat de autoritațile din Polonia pentru furt, prins de polițiștii din Alba. Urmeaza sa fie extradat Un barbat din Mihalț, cautat de autoritațile din Polonia, pentru furt, a fost prins de polițiștii din Alba. Are mandat european de arestare. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 decembrie…

- Mobilizare de excepție la Șpring, in sprijinul unor familii afectate de incendiu. Mesajul primarului Iulia Stanila Primarul comunei Șpring, Iulia Stanila, a dat detalii despre modul in care s-a mobilizat comunitatea, in cazul incendiului care a distrus casele a doua familii. Reamintim ca aceasta a fost…

- Crisul Alb s-a revarsat, in noaptea de luni spre marti, in comunele aradene Almas si Dieci si a inundat in total aproximativ 330 de hectare de terenuri agricole, autoritatile locale fiind in alerta si pregatite in cazul in care apa va ajunge la gospodarii de la marginea unor sate. Primarul comunei Almas,…

- Dotari pentru noua creșa din Blaj: Primaria cumpara echipamente de joaca in valoare de 22.000 de lei Primaria Blaj cumpara echipamente de joaca pentru noua creșa din municipiu. Reamintim faptul ca fosta gradinița de pe strada Eroilor din Blaj a fost transformata in creșa, prin lucrari de extindere,…