Stiri pe aceeasi tema

- Renault a anunțat ca va lansa un SUV de clasa D care va purta numele unui celebru avion de lupta: Rafale. SUV-ul de mari dimensiuni va fi hibrid și, cel mai probabil, va deveni cel mai scump model din gama constructorului francez. Renault a cumparat in anii 30 o companie aeronautica ce a construit un…

- Dupa Austral și Espace, Renault iși continua ofensiva cu un nou SUV, de aceasta data poziționat in segmentul D. Este vorba despre un SUV coupe, care se poziționeaza ca noul flagship al gamei Renault. Acum, francezii au dezvaluit și numele viitorului SUV: Rafale. De unde acest nume care are legatura…

- Prințesa Diana a cucerit inimile oamenilor din toata lumea. In 1981, ea devenea soția prințului Charles, moștenitorul tronului britanic. Nunta fastuoasa avea loc in prezența a mii de oameni, iar ceremonia a fost urmarita la televizor de sute de milioane de curioși. Insa mariajul lor nu a rezistat, iar…

- Alaturi de 3008, 5008 este al doilea model Peugeot care a trecut de la o caroserie MPV la una SUV. Se intampla in 2016, odata cu debutul generației actuale, a doua, in cadrul Salonului Auto de la Paris. CEL MAI MARE SUV PEUGEOT In esența, 5008 este versiunea cu 7 locuri a lui 3008. Are un ampatament…

- Inspectorii de la Registrul Auto Roman (RAR) au avut in fața ochilor o mașina deosebita. Un autoturism vechi și rar, care „duce” la prima impresie cu o Dacia 1300. Mașina roșie „ca focul” este un Renault 12 Sinpar, fabricat in urma cu aproape cinci decenii. Și a venit „in vizita” la RAR Vrancea, pentru…

- In ultimii 10 ani, Honda și Renault iși tot disputa recordul pentru mașinile cu roți motrice fața pe cei 20.8 kilometri ai legendarului circuit Nurburgring Nordschleife. Dupa ce, in 2019, Megane RS a parcurs distanța in 7 minute și 45.39 secunde, acum, noul Civic Type R a fost mai rapid cu circa 0.5…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la ieșirea din țara un cetațean italian care s-a prezentat la volanul unui autoturism, deși dreptul de a conduce i-a fost anulat de catre autoritațile din Italia. Marti, 4 aprilie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a…

- Dacia, mașina lunii martie Cele mai vandute marci in Romania in luna martie au fost Dacia, 4250 de unitați, care a incheiat luna cu o creștere uriașa, de 70%, urmata de Renault, cu 963 de autoturisme, creștere de 37,7%, care se menține astfel pe prima poziție in randul importatorilor, Hyundai, cu 907…