Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, din comuna Pogaceaua, banuiți ca ar fi sustras mai multe bunuri, dintr-un magazin alimentar, au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiști Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au desfașurat 5 percheziții domiciliare intr-un dosar penal de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca trei tineri,…

- Zeci de camere de supraveghere vor fi montate in comuna Lipanești. Mai exact, 48 de camere vor fi amplasate, potrivit autoritaților locale, in punctele de interes stabilite impreuna cu reprezentanții Poliției. Deja a fost obținut avizul de la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova iar in aproximativ…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au montat 17 noi camere de supraveghere in oras, care au devenit operationale la inceputul acestui an. Masura are ca scop cresterea sigurantei publice, avand, printre altele, rolul de a descuraja faptele antisociale, dar si de a ajuta Politia si Procuratura in…

- Dupa ce la finele anului trecut era anunțat programul de ridicare a gunoiului menajer la nivelul comunei Batoș, in cursul zilei de marți, 4 ianuarie, acesta a fost modificat. Astfel, toate satele aparținatoare comunei, Batoș, Dedrad, Goreni și Uila vor avea o singura zi pe saptamana in care gunoiul…

- Varga Andras Adorjan, primarul comunei Balaușeri din județul Mureș, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi in care a oferit informații atat cu privire la proiectele depuse recent in vederea obținerii de finanțari prin intermediul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", cat și cu privire…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Alin Belean, primar al comunei Raciu din județul Mureș, un cetațean al comunei, Florin Gorea, a reușit o performanța unica pentru Romania la Expoziția Naționala de Iepuri din Ungaria unde a caștigat locul 1. ,,Ne mandrim cu raceanul nostru,…

- Scoala Profesionala „Gheorghe Sincai" din comuna Raciu, ajunsa in al treilea an de functionare, a reusit sa salveze de la abandon scolar cativa zeci de elevi si sa asigure resursa umana pentru fermele din zona, oferind pregatire in profilul mecanic agricol si cultura plantelor. „Scoala profesionala…

- Organizatia Salvati Copiii Mures intentioneaza sa extinda in judet proiectul de succes, implementat impreuna cu Primaria comunei Raciu, de reducere a numarului sarcinilor in randul minorelor, dupa ce statisticile arata ca Muresul avea, in anul 2019, 931 de mame adolescente, cu varste cuprinse intre…