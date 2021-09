FOTO - Primul tramvai nou din Turcia destinat iaşului a ieşit ieri din fabrică Bozankaya a inceput livrarea tramvaielor la Iasi. Un prim vehicul a fost ieri scos din fabrica de la Ankara si, in cateva zile, va fi transportat la depoul CTP de la Gara. Livrarea este facuta in conditiile in care compania a efectuat mai multe teste de calitate si functionalitate la care au participat si reprezentanti ai operatorului de transport iesean. „Toate testele au fost incununate de succes", au scris oficialii Bozankaya pe pagina de Facebook. Turcii au semnat cu Primaria Iasi contractul de furnizare inca din toamna anului 2019, dar livrarea vehiculelor a intarziat. Valoarea contractului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

