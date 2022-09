Stiri pe aceeasi tema

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca au inceput lucrarile pentru reabilitarea Podului Mare din Parcul Cismigiu, care asigura traversarea pietonala a lacului omonim, potrivit Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca unele dintre aspectele care il nemultumesc pe prefectul Capitalei, Toni Grebla, referitor la aspectul Parcului Cismigiu persista de ani, iar municipalitatea a demarat demersuri pentru a remedia situatia.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marti ca arborele prabusit in Parcul Cismigiu avea toate semnele vitale si nu existau indicii asupra faptului ca ar fi bolnav.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca in acest an in parcurile administrate de Primaria Capitalei urmeaza sa fie reparate aleile, iar in Cismigiu au inceput lucrarile de pregatire pentru reparatii capitale la Podul Mare.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca incep lucrarile pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii, proiect estimat la 9,6 milioane de lei. Primaria Sector 1 contribuie cu 5 milioane de lei, conform news.ro.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma si explicand, in acest context, ca atunci „cand ai un bolnav in coma, te duci inauntru, nu te ocupi…

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, o invita pe Gabriela Firea, „ministru al Familiei și lider important in PSD, sa lanseze la nivel național, cu bani de la Guvern, stimulentul financiar pentru constituirea familiilor, cu același cuantum de la nivelul Capitalei".