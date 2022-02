Stiri pe aceeasi tema

- BARBAT DE 86 DE ANI GASIT ȘI SALVAT DE POLIȚIȘTI DIN MIJLOCUL UNUI INCENDIU DE VEGETAȚIE Pe tine ce te-a facut fericit azi? Ieri, in jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Panciu au intervenit la un apel 112, care anunța faptul ca, un incendiu de vegetație uscata se manifesta in…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca in prima parte a acestui an va scoate la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul de investiții privind construirea unui nou spital județean. Anunțul a fost facut, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ținuta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la data de 02 februarie a.c., incepand cu ora 21.00, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: București, sector 3 – DNCB – DN 2 – Urziceni – Ramnicu Sarat – Adjud – Centura Bacau – DN 2 – Roman. Transportul este…

- STOP incendiilor de vegetație! La nivelul județului Vrancea, numai in luna ianuarie a.c., pompierii militari (ISU) și pompierii voluntari (SVSU) au intervenit pentru stingerea a 36 incendii de vegetație uscata in urma carora a fost afectata o suprafața de teren de aproximativ 223 ha. Astfel de intervenții…

- Centrul Cultural Vrancea a participat cu elevi ai clasei Pictura, din cadrul Școlii Populare de Arta, la Concursul Național de Pictura și Grafica in luna decembrie, organizat in județul Cluj. Consiliul Județean Cluj, prin Scoala Populara de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca, a organizat, ediția a XII-…

- Sarbatorile de iarna se fac din ce in se mai simțite in municipiul Adjud. Primarul Florin Nechifor a anunțat pe pagina sa de Facebook o prima ediție a Targului de Craciun, dar și instalarea unui patinoar gratuit. „Va anunț cu mare bucurie ca luna decembrie a acestui an va fi, in municipiul nostru, cu…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, sase perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care fura motorina din baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Potrivit DIICOT, incepand cu anul 2017, mai multe…