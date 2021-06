Asociația Sportiva DCA Evolution a debutat in Campionatul Național de Drift organizat sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv La Adjud ființeaza, de curand, un club de drift, DCA Evolution, care are doi sportivi: Daniel Albu și Sergiu Craciun. Sergiu este fiul reputatului antrenor de atletism Sorin Craciun, directorul LPS Focșani. Fiul face sport, dar […] Articolul FOTO: Premiera sportiva in Vrancea – Club de drift la Adjud! apare prima data in Monitorul de Vrancea .