FOTO| Pompierii din Alba au salvat un cațeluș cazut intr-o fantana. A fost extras in siguranța și predat stapanilor Pompierii din Alba au salvat un cațeluș cazut intr-o fantana. A fost extras in siguranța și predat stapanilor Astazi, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a efectuat o intervenție de salvare impresionanta in localitatea Meteș. Echipa de pompieri a reușit sa salveze cu succes un caine care cazuse intr-o fantana. Dupa o operațiune bine coordonata, patrupedul […]