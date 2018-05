Stiri pe aceeasi tema

- Foștii steliști s-au reunit la Pitești cu ocazia botezului fetiței lui Andrei Prepelița, Miriam Alexandra. Frații Costea, Vlad Chiricheș, Alex Chipciu, Alex Bourceanu, Raul Rusescu și Cristi Tanase au fost printre vedetele invitate de Prepelița la petrecerea organizata vineri seara la Hotelul Ramada.…

- Filarmonica ”Paul Constantinescu” organizeaza astazi, incepand cu ora 19.00, un concert special dedicat Zilei Internaționale a Jazz-ului. Pe scena salii „Ion Baciu” vor evolua Sorin Zlat – pian, Razvan Cojanu – contrabas, și Laurențiu Ștefan – tobe, adica trupa “Ploiești Jazz Trio”, care așteapta publicul…

- Primul anunt vizeaza proiectarea si executia lotului 2, km 13 – km 14, sectiunea 1, Sibiu – Boita, autostrada Sibiu – Pitesti, si sectiunea 2, Boita – Cornetu, km 14 - km 44. Sectiunea 1, Sibiu – Boita, Lot 2 are o lungime de 0,98 km si se afla in judetul Sibiu. "Sectiunea 2, Boita – Cornetu,…

- Masina care a cazut, duminica, in raul Olt, judetul Valcea, a fost identificata de catre echipele de interventie aflate la fata locului, dar nu a fost scoasa. Deocamdata, nu s-a putut stabilit daca adultii dati disparuți sunt sau nu in interiorul ei. Cei doi au fost indentificati - un barbat de 53…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…