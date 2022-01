Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit in posesia unui cetatean ucrainean o carte de identitate si un permis de conducere, documente ce s-au dovedit a fi false. In data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 20.50, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, a fost prins de politistii de frontiera cand incerca sa intre in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni cu un certificat fals privind testarea prin metoda Real-Time PCR pentru depistarea SARS-CoV-2. ‘In data de 14 decembrie in Punctul…

- Un cetatean bulgar este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania 534 de sticle cu bauturi alcoolice in valoare totala de 37.000 de lei, ascunse intr-un microbuz. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean bulgar, aflat la volanul…

- Politistii de frontiera din Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat din Republica Moldova, care intenționa sa ajunga in Republica Moldova cu 66 bucati de cartușe letale, ascunse, fara a deține toate documentele prevazute de lege, necesare transportului in cauza. Ieri, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat si predat autoritatilor un barbat pe numele caruia autoritatile din Romania au emis un mandat de arestare pentru infractiuni de furt. ‘In data de 2 decembrie, in jurul orei 14.40, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 00.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița/I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Mercedes, un barbat cu cetațenie R. Moldova, in varsta de 24 de ani.La controlul…