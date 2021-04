Foto: Percheziții CNA la două companii juridice: Ce au găsit oamenii legii CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Acțiuni in dosarele pornite pe obținerea frauduloasa a cetațeniei romane au continuat astazi la cateva adrese. CNA a efectuat percheziții la Just Consult și Document Park. In urma acestora, ofițerii de urmarire penala ai CNA și procurorii anticorupție au ridicat mai multe probe relevante pentru cauzele penale, inclusiv inscrisuri de ciorna, contracte, tehnica de calcul, ștampile și alte obiecte. © Photo : Serviciul relații publice al CNADoua companii, care presteaza servicii juridice, percheziționate de CNA in dosarele "redobandirii cetațeniei romane" relații publice alcompanii, care presteaza servicii juridice, percheziționate de CNA in dosarele "redobandirii cetațeniei romane" ”Acestea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

