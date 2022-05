FOTO! “Pedalăm Prin Viile Domnești” – eveniment desfășurat astăzi, și cu participarea polițiștilor vrânceni! *Polițiștii vranceni susțin mișcarea pe bicicleta* IPJ Vrancea susține mișcarea pe doua roți iar astazi, incepand cu ora 9.00, a raspuns invitației organizatorilor evenimentului “Pedalam Prin Viile Domnești”. Ziua de astazi a insemnat o noua misiune pentru siguranța pasionaților de mersul pe bicicleta, la startul din Odobești adunandu-se foarte mulți oameni care iubesc mișcarea dar […] Articolul FOTO! “Pedalam Prin Viile Domnești” – eveniment desfașurat astazi, și cu participarea polițiștilor vranceni! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

