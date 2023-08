Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova a fost produs primul autobuz electric cu incarcare dinamica, care parcurge 70 de km in mod autonom și corespunde tuturor standardelor internaționale in domeniu. Autobuzul electric a fost asamblat de catre inginerii companiei „Informbusiness”, specializata in producerea utilajelor…

- Clujeanul Mircea Abrudean o sa fie in cele din urma numit in funcția de Secretar General al Guvernului, transmit sursele noastre, asta dupa ce au fost facute verificari suplimentare in cazul sau, la cererea premierului Marcel Ciolacu.Vezi și: Mircea Abrudean, verificat de cel puțin patru ori de serviciile…

- COVID-19. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19.Conform unui comunicat transmis miercuri de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru…

- Cetațenii moldoveni sunt in drept sa cunoasca suma indicata in nota de plata pe care au achitat-o pentru organizarea Summit-ului Comunitații Politice Europene, din 1 iunie 2023, la inițiativa Maiei Sandu și PAS. Din acest motiv, deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, Vadim Fotescu, solicita…

- Sindicalistii din Educatie nu se lasa. E clar, greva dascalilor continua si de marti incolo, desi Guvernul a dat OUG pentru mariri de salarii. De ce profesorii nu renunta la protest? Din cauza ca sunt nemultumiti de textul legii. Au respins cresterea etapizata a lefurilor Sindicalistii au cerut, din…

- „In Republica Moldova se vor desfașura maine, 1 iunie, doua summituri. Primul este cel organizat pentru straini de catre Maia Sandu, iar al doilea este cel de la OrheiLand, organizat pentru cetațenii țarii”. Anunțul a fost facut de catre președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. El a subliniat ca invita…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, șeful diplomației europene, Josep Borell, sint printre oficialii europene care ajung astazi la Chișanau pentru a participa la Summitul Comunitații Politice Europene de miine. Anunțul a fost facut…

- Premierul Ciuca afirma ca nu demisioneaza pana ce nu ajunge la un acord cu sindicatele din Educație, acord care sa duca la incetarea grevei cadrelor didactice. UPDATE Duminica la ora 12, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, va susține un briefing. Tema acestei declarații in fața jurnaliștilor…