Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a ajuns astazi, la ora 11, la sediul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii", din Targu Mureș, insoțit de fostul ministru al Apararii și ex-prefect de Mureș Mircea Dușa și de rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George…

- Directia Principala de Informatii a Ministerului Ucrainean al Apararii a efectuat misiuni de cercetare si recunoastere a teritoriului si fortificatiilor subterane ale Insulei Serpilor. In paralel s-a definitivat si deminarea insulei.

- Serviciul Roman de Informatii face angajari: Ce posturi sunt scoase la concurs Serviciul Roman de Informatii face angajari: Ce posturi sunt scoase la concurs Serviciul Roman de Informatii a anunțat joi, 30 iunie 2022, ca face angajari. Sunt scoase la concurs 2 de locuri de munca, pentru care trebuie…

- Politia Romana si Serviciul Roman de Informatii (SRI) au demarat verificari, dupa ce, miercuri, Politia a primit mesaje conform carora „luptatorii din Ucraina vor sa arunce in aer un spital din Transilvania" si sa ucida un medic. Autoritatile precizeaza ca nu au fost identificate elemente care sa aduca…

- Serviciul Roman de Informatii a anuntat, marti, ca va participa in calitate de expozant si co-organizator la a VIII-a editie a expozitiei si conferintei internationale "Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2022".

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului București tace! Inspectoratul General al Poliției Romane tace! Direcția de Informații și Protecție Interna tace! Ministerul Afacerilor Interne tace! Doar structura SRI București reușind sa incropeasca un raport care dezvaluie ”cutremurul infracțional ucrainean”…

- Mai mulți specialiști in arhivistica din țara trag un semnal de alarma ca multe documente din ultimii 30 de ani au fost distruse de serviciile secrete inainte ca ele sa implineasca termenul pentru declasificare. Printre ele documente din arhivele maternitaților sau orfelinatele dinainte de 1989, dar…

- In anul 2020, conducerile asociațiilor județene ale cadrelor militare in rezerva și retragere din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și din Serviciul Roman de Informații au inițiat un proiect amplu, ”Comemorarea Eroilor Neamului in județul Satu Mare”, care se dorește a fi peren,…