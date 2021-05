Stiri pe aceeasi tema

- De profesie tehnician silvic, Cristian Oniciu va candida, din partea Partidului Național Liberal, la alegerile prntru funcția de primar al comunei Ciuruleasa. In aceasta localitate exista 948 de alegatori inscriși pe listele electorale, iar la cele mai recente alegeri localke s-au prezentat la urne…

- Marius Ioan Cioara a fost validat de catre Organizația Județeana a PSD Alba ca și candidat al formațiunii la funcția de primar al comunei Ciuruleasa, pentru alegerile anticipate care vor avea loc in aceasta vara. „Dezvoltarea comunei Ciuruleasa va continua cu echipa Marius Ioan Cioara – primar și Radu-Marcel…

- Fostul primar al comunei Ozun, Raduly Istvan, a fost investit, joi, prefect al judetului Covasna, la propunerea UDMR, acesta preluand postul ramas vacant in urma cu o luna, dupa eliberarea din functie a lui Iulian Todor. Raduly Istvan are 52 de ani, este licentiat in Drept si doctor in Geografie, fiind…

- Traian Ursaleș este candidatul din partea PSD pentru funcția de primar al comunei Meteș, au declarat pentru Alba24.ro surse din partid. Funcția de primar al comunei a ramas vacanta in urma decesului tragic al fostului primar, Dan Opruța. Pentru conducerea primariei mai candideaza, din partea PNL, actualul…

- Astazi, 22 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 41 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite Municipiului Blaj, 3 comunei Șona și 1 comunei Sancel. Localitațile din care provin cele 41…

- Sanzaiana Daniel – actualul viceprimar al comunei Meteș va fi candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei, vacantata in urma decesului fostului primar Dan Cosmin Opruța. Decizia a fost luata in unanimitate de catre BPL al comunei Metes, dupa cum a precizat secretarul general al PNL Alba, Marius…

