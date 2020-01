Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman are parte de cateva zile de relaxare dupa ce in ultima perioada a trecut prin momente mai puțin placute pentru ea, dar și pentru fetița sa. Vedeta s-a separat de Marius Elisei, insa in vacanța cu fetița este și el prezent.

- Oana Roman a anuntat, in urma cu o saptamana, spararea de sotul ei. Vedeta nu a precizat daca drumurile lor se vor desparti definitiv, sau daca este doar o perioada mai dificila pentru ei, insa, cert este ca in acest moment nu mai formeaza un cuplu.

- Oana Roman are parte de o perioada destul de complicata. Dupa ce s-a separat de Marius Elisei, barbatul cu care a fost cațiva ani de zile, vedeta incearca sa faca tot posibilul ca fiica ei sa nu simta aceasta ruptura.

- Este un Craciun atipic pentru Oana Roma. Dupa ce s-a separat de Marius Elisei, vedeta a realizat primul portret de familie – de data asta, in doi. Vedeta s-a pozat langa bradul de Craciun, doar cu fiica ei alaturi.

- Ce au facut parinții sai face și ea! Este vorba despre celebra Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, care a anuntat separarea de sotul sau, Marius Elisei. Vedeta a precizat ca este vorba doar de o separare și nu despre un divorț.„Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare !…

- Mioara Roman sustine ca nu stie nimic despre despartirea fiicei sale de sot. "Nu știu nimic, pe cuvantul meu de onoare! Habar nu am. Locuim impreuna, dar sunt destul de separata, am dormitorul meu la parter. Oana ma mai roaga sa mai stau cu fetița. Nu ma bag, sunt prea bolnava", a declarat…

- Intreg showbiz-ul a fost zguduit astazi dupa ce Oana Roman a anuntat pe contul personal de Facebook decizia separarii de sotul ei, Marius Elisei. Iata ce reactie a avut Mioara Roman dupa aceasta veste.

