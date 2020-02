SOCANT: Morti pe banda rulanta in Maramures. Unde au fost gasiti

Descoperiri socante in Maramures. Mai multe persoane au fost gasite decedate in diferite locatii ale judetului si in diferite imprejurari, conform unor surse. Astfel, in Baia Sprie, pe str. Gutinului, un pacient de 79 ani a fost gasit decedat, cazut in baie plina de sange,… [citeste mai departe]