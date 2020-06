Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din noua judete se afla sub Cod portocaliu de furtuni vineri seara, potrivit unor avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie, anunța AGERPRES.Pana la ora 22:00, in localitati din judetele Botosani, Suceava si Iasi se vor semnala, local, vijelie,…

- Alti cinci pacienti internati la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost identificati cu infectie cu coronavirus. Ei au fost transferati in sectia special amenajata in unitatea medicala pentru pacientii diagnosticati cu boala COVID 19. Managerul spitalului, Lucian Eva, a precizat ca bolnavii sunt…

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- Zeci de romani din mai multe județe ale Moldovei s-au imbarcat, luni, intr-un avion care ii va duce in Germania. Oamenii au contracte cu firme din agricultura și merg aici pentru munca sezoniera, informeaza ziarul local BZI.Agitație mare, luni, pe Aeroportul Internațional din Iași, unde zeci de romani…

- „Instanța respinge, ca nefondata, cererea de liberare condiționata formulata de condamnatul Corduneanu Constantin, deținut in Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Fixeaza termen pentru reinnoirea cererii sau formularea propunerii de liberare condiționata dupa data de 5 august 2020”, au precizat magistrații…

- Deces 183 Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbiditați: Diabet…

- Au fost inregistrate alte doua decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 in Romania. Este vorba despre pacienți din Suceava și Neamț, potrivit informarii transmise marți, la ora 14.10, de Grupul de Comunicare Strategica. Deces 183: Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI…

- Noi decese provocate de coronavirus in Romania.Deces 183Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iasi ATI cu diagnosticul de Infectie SARS COV 2 forma severa, complicatie, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID 19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat…