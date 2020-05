Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Ladislau Boloni, 67 de ani, sta izolat singur in Belgia, la Antwerp, in timp ce familia se afla in Franța. Soția, Klara, la Nisa, iar fiica, Eszter, la Nancy. Iși poarta de grija unul altuia și se intalnesc online zilnic. Eszter, 36 de ani, medic chirurg stomatolog, le-a transmis parinților…

- Fiica cea mare a actorului Arnold Schwarzenegger are doua motive de bucurie: este insarcinata, iar una dintre carțile sale a devenit best-seller.La zece luni de la casatorie, Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger Pratt se pregatesc pentru urmatorul capitol din viața lor.Cuplul, care s-a casatorit…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta dupa ce o tanara, din comuna Turburea, ar fi fost agresata de tatal sau. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat, de 50 de ani, din comuna Turburea, pe fondul consumului de alcool, a avut un conflict verbal cu membrii familiei, respectiv…

- Cameron Diaz a oferit detalii despre modul in care isi petrece timpul alaturi de familia ei in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza joi Press Association. Actrita americana in varsta de 47 de ani a anuntat la inceputul lunii ianuarie nasterea primului copil impreuna cu sotul ei, muzicianul Benji…

- In urma cu doar cateva zile, Romania a raporat primul deces al unui cadru medical, un ambulanțier de 53 de ani care a refuzat sa ramana in spital dupa ce s-a simțit rau. Fiica acestuia este distrusa de durere și a transmis un mesaj de regret pentru parintele sau.

- Laura Andreșan și Grasu XXL, pe numele real Dragoș Nichifor, au devenit parinți anul acesta. Cei doi au o relație de peste zece ani. Cum arata rodul iubirii lor? Femeia a facut publica o imagine de pus in rama. Cum arata fetița Laurei Andreșan și a lui Grasu XXL Laura Andreșan și Grasu XXL s-au […]…

- In 1902, cand fiica sa, Margareta, aduna 17 primaveri, Alexandru Vlahuța ii așterne acesteia cateva randuri. E o scrisoare minunata, in care o indeamna sa fie buna, pentru a fi fericita și o roaga sa-și pastreze și la 50 de ani același suflet minunat, ca cel din tinerețe. ”Eu am mare incredere in voința…