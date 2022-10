Stiri pe aceeasi tema

- Structurile militare de la Boboc au frematat de activitați saptamana trecuta, de la vizita mai multor elevi ai unor unitați de invațamant, pana la acțiuni laudabile, cu potențialul de a salva vieți. Astfel, Baza Aeriana Boboc/Școala de Instruire Interarme a Forțelor Aeriene a devenit punctul de interes…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din Ramnicu Sarat, a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce i-a furat bani și bijuterii unei batrane. Totul s-a intamplat in seara de 13 octombrie, cand o femeie de 84 de ani, din Ramnicu Sarat, care a sesizat ca, in jurul orei 23.00, in locuința … Articolul I-a furat…

- Olaritul, dincolo de meșteșugul in sine, este o calatorie in timp, o poveste despre oameni, despre istorie și despre cultura. O particica din aceasta poveste a fost spusa la Muzeul de Etnografie „Vergu Manaila”, in cadrul evenimentului „Ziua Satului romanesc”, de catre Roxana Vișan, muzeograf la Muzeul…

- Update: Din datele de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, unul care a patruns de pe un teren agricol pe DN2-E85, condus de un barbat in varsta de 60 de ani, din Vernești și o autoutilitara condusa pe drumul prioritar, din direcția Buzau- Ramnicu Sarat,…

- Asociația de parinți ETALON, „Științescu” și Școala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu” din Ramnicu Sarat ii invita pe buzoieni la „Noaptea planetelor”. Evenimentul are la Școala SMART – Laboratorul de Științe și cu ajutorul invitaților de la Observatorul Astronomic București, ai carui reprezentanți…

- Pe 8 septembrie, ramnicenii sarbatoresc „ziua de naștere” a orașului Ramnicu Sarat, al carui nume apare atestat in documente, pentru prima oara, la data de 8 septembrie 1439. Documentul in cauza este un privilegiu comercial acordat de domnitorul muntean Vlad Dracul, tatal lui Vlad Țepeș, negustorilor…

- A XIV-a ediție a Universitații de Vara de la Ramnicu Sarat a inceput astazi, 22 august și va dura pana vineri, 26 august, iar organizator este Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Anul acesta, tema este „Pedagogia Memoriei și Datoria Neuitarii’’,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ajuns sambata in Piața de la Ramnicu Sarat, intr-o vizita neașteptata, despre care a povestit pe pagina oficiala de Facebook. Mai mult, acesta a menționat ca se afla in drum spre Vaslui, așa ca a profitat de moment și s-a oprit in piața din Ramnicu Sarat de unde…