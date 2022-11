Stiri pe aceeasi tema

- INTERVIU. Stephane Demol (56 de ani) era, la ora semifinalei Anderlecht - Steaua din campania '85-'86 a CCE, cel mai tanar jucator din echipa-tip a belgienilor. Titularizat in tur, stoperul a fost lasat pe banca in Ghencea, moment pe care i-l reproșeaza și acum antrenorului Arie Haan, intr-un interviu…

- Mijlocasul spaniol Gavi, una dintre vedetele in devenire ale echipei FC Barcelona, a primit Trofeul Kopa, pentru cel mai bun tanar jucator sub 21 de ani in sezonul 2021-2022, in cadrul ceremoniei premiilor Balonul de Aur, luni, la Paris, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Titi Nicolae, fost mijlocaș la Poli Timișoara, a incetat din viața la varsta de 61 de ani. Pagina de Facebook a echipei Politehnica Timișoara a anunțat decesul fotbalistului Titi Nicolae, care a scris istorie și a fost iubit de o țara intreaga. Marele Titi Nicolae s-a facut cunoscut datorita parului…

- Milsami Orhei și CSF Balți s-au intalnit ieri, 1 octombrie, la ora 18:00, in cel de-al doilea meci al etapei a IX-a a Super Ligii. Partida de fotbal a avut loc la complexul sportiv raional din Orhei.Milsami Orhei a obținut victorie in fața celor de la CSF Balți, cu un scor de 1-0. Singurul gol al meciului…

- „Tunarul” Ethan Nwaneri a devenit cel mai tanar jucator din istoria Premier League. La varsta de 15 ani și 181 de zile a debutat in victoria lui Arsenal de pe terenul lui Brentford, scor 3-0. Arsenal și-a asigurat rapid victoria in meciul cu Brentford, 3-0 inca din minutul 49, așa ca Mikel Arteta și-a…

- Petrocub a invins-o in deplasare pe FC Balți cu 1-0, in ultimul meci al etapei a 7-a din Super Liga. Singurul gol a fost marcat in minutul 90 de Victor Bogaciuc, transmite Noi.mdcu referire la IPN. Partida a inceput simbata, dar a fost oprita in minutul 26 din cauza ploii torențiale. Duelul a continuat…

- Gabriel Machado (33 de ani), fostul fotbalist brazilian al celor de la FCSB, a ajuns de cațiva ani poștaș in Elveția. Fostul atacant al bucureștenilor mai joaca și fotbal la formația Zug 94, echipa ce evolueaza in eșalonul al patrulea din „Țara Cantoanelor”. Brazilianul a livrat timp de cațiva ani colete,…

- Un tanar de 26 de ani din Chișinau, deplasandu-se la volanul unui vehicul de model Volkswagen LT 35, din direcția pieței Baiducova municipiul Balți, din motive necunoscute a pierdut controlul volanului, ca rezultat a derapat de pe partea carosabila și s-a tamponat intr-un pilon electric.