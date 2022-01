FOTO Kate Middleton împlinește 40 de ani. Ce fotografii au fost făcute publice Ducesa de Cambridge împlinește duminica 40 de ani, ocazie cu care au fost publicate trei portrete facute de fotograful de moda Paolo Roversi, în care Kate Middleton poarta rochii marca Alexander McQueen.



Celebrul fotograf, care a mai lucrat cu Naomi Campbell și Kate Moss, a descris ședința foto ca fiind &"un moment de pura bucurie&", adaugând ca ducesa poate aduce lumii un plus de &"speranța&" și &"energie pozitiva&", relateaza The Guardian.



Kate Middleton photographed for 40th birthday in Alexander McQueen and Princess Diana earrings https://t.co/132GBb7PM6… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi fotografii ale ducesei de Cambridge au fost publicate pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a acesteia, care are loc duminica, scrie BBC. Portretele, realizate de fotograful de moda Paolo Roversi, o arata pe aceasta purtand diferite rochii Alexander McQueen.Acestea vor fi…

- Kate Middleton, ducesa de Cambridge, implinește duminica 40 de ani. Cu aceasta ocazie cu care au fost publicate trei portrete facute de fotograful de moda Paolo Roversi, in care Kate Middleton poarta rochii marca Alexander McQueen. Celebrul fotograf, care a mai lucrat cu Naomi Campbell și Kate Moss,…

- Fotografiile de familie pe fundalul bradului de Anul Nou au adunat peste 212 mii de like-uri. In același timp, interpreta a ascuns ca de obicei fața fiicei sale mai mici Tilda. Interpreta Svetlana Loboda a postat pe Instagram poze de Anul Nou cu fiicele sale Evanghelina și Tilda, relateaza Noi.md. Vedeta…

- Cele mai importante doua vedete de fotbal ale timpului nostru continua sa concureze intre ele, indiferent unde s-ar afla. O alta platforma de confruntare au devenit rețelele sociale. Instagram a facut totalurile anului care pleaca și s-a dovedit ca acești fotbaliști au ocupat aproape jumatate din Top-10…

- Meghan Markle este considerata „cea mai inteligenta” din familia regala. Ducesa de Sussex are cea mai buna pregatire academica si cele mai bune rezultate, conform The New York Post, citat de catre The News, anunța Mediafax. Meghan a urmat cursurile Universitatii Northwestern din Illinois (SUA),…

- Prințul William și Kate Middleton, ducesa de Cambridge, au facut publica imaginea pe care o vor folosi pe felicitarea de Craciun. Fotografia a fost facuta in timpul unei excursii in Iordania de anul acesta, potrivit The Mirror. Ducele și ducesa de Cambridge au impartașit adorabila fotografie de familie…

- Alla Pugaciova și-a schimbat radical look-ul. Cantareața a aparut la petrecerea organizata in cinstea zilei de naștere a fiicei Yuliei Proskuryakova și Igor Nikolaev cu parul tuns scurt. Fotografiile de la eveniment au fost publicate de Proskuryakova pe Instagram, scrie SHOK .md.