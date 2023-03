Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Mures au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o hala in care sunt depozitate mase plastice, in orasul Ludus, informeaza news.ro.”Pompierii Detasamentului Tarnaveni impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Ludus si Iernut intervin…

- Pompierii militari ai Detașamentului Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratori ai SVSU Fundu Moldovei, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei. La sosirea echipajelor incendiul…

- Crucea Roșie Buzau lanseaza un apel umanitar pentru ajutorarea unei familii cu doi copii mici, care a ramas sub cerul liber dupa un incendiu de locuința. „⚠️⚠️ APEL UMANITAR⚠️⚠️⚠️ Antonia,Cosmin și Madalina au nevoie de noi! Atunci cand vedem asemenea tragedii cuvintele nu iși mai gasesc locul. Incurajarile…

- In urma cu puțin timp un alt eveniment devastator s-a produs. De aceasta data in Romania. Delta Dunarii a fost cuprinsa, din nou, de flacari, in apropiere de Sulina. Flacarile uriașe au cuprins, in urma cu cateva ore, 150 de hectare de papura și stuf.

- Un puternic incendiu a cuprins doua gospodarii vecine, in noaptea de miercuri spre joi, 1/2 februarie 2023, in localitatea Giuvaraști, din județul Olt. Casele și anexele au fost afectate, iar tone de furaje s-au facut scrum.

- O familie numeroasa a ramas sub cerul liber, in urma unui incendiu care le-a distrus casele. S-a intamplat in Rugașești, in urma cu trei zile . Incendiul – pornit de la o instalație electrica defecta – a distrus totul, iar familia a ramas fara nimic. In plina iarna, trei copii, parinții, bunica, verișoarele,…

- A fost alerta, duminica, in comuna Bilciurești! Pompierii au intervenit de urgența dupa ce o casa a fost cuprinsa de flacari, pe strada Suseni. Din fericire, nu au existat victime, potrivit ISU Dambovița. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat la intreaga construcție…

- Pompierii dambovițeni au intervenit in noaptea de Revelion pentru a stinge un incendiu care a distrus o gospodarie pe strada Rusetu, din satul Ocnița. Flacarile au cuprins o anexa gospodareasca, pe o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați, dar in același timp au fost facute scrum aproximativ 1500…