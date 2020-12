Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sebeș au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Drașov. A luat foc acoperișul unei case. Pompierii intervin cu doua autospeciale de stins incendii și una de prim ajutor. Potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta…

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO| INCENDIU in Alba Iulia, pe Calea Moților. Pompierii intervin pentru stingerea focului la acoperișul unei case Un incendiu a izbucnit in Alba Iulia, sambata dimineața, in jurul orei 10:00, la acoperișul unei case, pe strada Calea Moților. Potrivit primelor informații, Detașamentul…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la un depozit de lemne in Sebeș: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit joi noaptea, in jurul orei 23.00 la acoperisul unui depozit de material lemnos in municipiul Sebeș. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale cu apa și spuma și o…

- Ziarul Unirea INCENDIU in localitatea Balcaciu: Pompierii din Blaj intervin pentru stingerea focului la acoperișul unei case Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-masa, in jurul orei 15:50, in localitatea Balcaciu din aproprierea Municipiului Blaj. Potrivit primelor informații, Garda de intervenție…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la Școala Gimnaziala din Sancel. Pompierii intervin pentru stingerea focului, la nivelul acoperișului Un incendiu a izbucnit astazi la Școala Gimnaziala din Sancel, la nivelul acoperișului, pompierii fiind nevoiți sa intervina pentru stingerea sa. Potrivit primelor informații,…

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața in satul Huzarești din comuna Garda de Sus. Potrivit primelor informații, acoperișul unei case din satul Huzarești a fost cuprins de flacari. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Huzarești,…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Garda de Sus: Intervin pompierii cu 2 autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit luni dimineața, in jurul orei 9,30, la o casa de locuit din localitatea Garda de Sus, sat Huzarești Stația de pompieri Campeni intervine cu 3 mașini de pompieri…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o bucatarie de vara in Leorinț: Intervin pompierii cu 2 autospeciale cu apa si spuma Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 23.45 la o bucatarie de vara din localitatea Leorinț, județul Alba. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale cu apa…