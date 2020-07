Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți preoți din Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia, din zona Campeni și Abrud, au donat marți sange la Centrul de Transfuzie Sanguina. „Mulțumim preoților din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba care au donat sange. La fel mulțumim tuturor persoanelor care nu se tem sa vina la Centrul de Transfuzie…

- Tanarul de 22 de ani, implicat in accidentul din Cluj, are nevoie de sange. Deși medicii erau rezervați in privința șanselor sale de supraviețuire, tanarul a rezistat cinci zile deja. Ajutați la salvarea vieții lui! FIȚI eroi! Trei tineri de pe Valea Bargaului au ajuns saptamana trecuta la spital, dupa…

- Patru medici din Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, care au avut Covid-19, au donat vineri sange și plasma, la Centrul de Transfuzii Suceava.Directorul Medical al spitalului, dr. Valeriu Gavrilovici, a declarat, in conferința de presa, ca la donare au mers cinci ...

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba informeaza ca programul de lucru la ghișeele unde se elibereaza certificate de cazier judiciar, la polițiile municipale Aiud, Blaj și Sebeș și la poliția orașului Cugir, va fi reluat incepand cu data de 25 mai 2020. Inspectoratul de Poliție Județean Alba informeaza…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au alaturat campaniei de donare de sange, pentru a contribui la salvarea colegei noastre, politista din județul Teleorman, diagnosticata recent cu leucemie acuta. Inca de la sfarșitul lunii aprilie, polițiștii vranceni s-au mobilizat…

- Andreea este polițista și iși desfașoara activitatea in Județul Teleorman, iar de curand a fost diagnosticata cu leucemie mieloida acuta. „Noi, prietenii, familia și mai ales cei doi copii ii suntem alaturi. Poți sa o faci și tu prin donare de sange: „Pentru Sandu Andreea Elena, internata la Institutul…

- Un baiat de 10 ani a fost gasit mort, luni seara, intr-un apartament situat pe strada Abrud din cartierul Micalaca. Tatal copilului ar fi fost cel care ar fi gasit trupul neinsuflețit. Potrivit primelor informații, in locuința, impreuna cu baiatul, se afla și mama acestuia. La fața locului au ajuns…