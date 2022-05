Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesirea din Navodari.Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto in zona depozitului de lemne. La locul incendiului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje…

- Primaria Municipiului Aiud a facut publice motivele pentru care au fost inchise, incepand de astazi, 11 aprilie 2022, atat circulația rutiera cat și cea pietonala pe podul de pe strada Stadionului. Conform reprezentanților Primariei motivele care au stat la baza acestei decizii sunt urmatoarele: 1.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Pecineaga din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un eveniment produs pe strada Eternitatii. Un nou nascut a cazut intr o hazna. La locul accidentului au fost…

- ANPC a controlat, marți, 3 dintre spitalele bucureștene administrate de Primaria condusa de Nicușor Dan și a gasit nereguli grave in bucatarii. Comisarii au gasit mancare pentru bolnavi expirata, mizerie, gandaci in frigidere și cuțite cu rugina. Au suspendat activitatea in doua spitale și la o firma…

- Primaria comunei Raciu invita publicul interesat la ședința de consultare a populației pentru documentația PUZ pentru "Amplasare Parc de activitați productive și funcțiuni complementare compatibile in localitatea Raciu", care va avea loc la sediul Primariei comunei Raciu, in data de 7 aprilie 2022,…

- Dintre cei care au fugit din calea razboiului, aproximativ 6,5 milioane de persoane s-au refugiat in Vestul Ucrainei, iar 3,3 milioane au parasit teritoriul tarii.In aceste conditii, orasele din zona de Vest a Ucrainei sunt deja pline de oameni plecati de la casele lor, pentru care autoritatile sunt…

- A fost scandal, astazi, in Primaria comunei Catina, iar protagonist a fost chiar șeful administrației locale. Alexandru-Constantin Fulgeanu (41 de ani) este acuzat ca ar fi lovit-o pe secretara Primariei, Dorina Diaconu (53 de ani), in urma unei neințelegeri privind semnarea unor documente. Intre cei…

- Primarul Mihai Chirica i-a asteptat pe procurorii DNA cu „temele facute". „Ziarul de Iasi" a aflat detalii despre perchezitiile care au avut loc, pe 26 ianuarie, in biroul primarului, in dosarul „Flux". Anchetatorii au avut surpriza sa gaseasca chiar pe masa de lucru a primarului documente relevante…