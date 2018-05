Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Cristina Spatar și-a aniversat fiica. Artista a pregatit un tort superb pentru micuța. Cristina Spatar a fost casatorita timp de mai mulți ani cu Alin Ionescu , insa cei doi au ajuns la divorț. Din mariajul Cristinei Spatar cu Alin Ionescu au rezultat doi copii, Aida și Albert , de care artista…

- Zilele trecute, fiica Israelei Vodovoz, Hilla, a venit de urgența in Romania. Pe 15 martie, copiii femeii de afaceri, au inmormantat-o in țara ei natala Israel. Trupul neinsuflețit al femeii a fost ridicat de la INML și repatriat cu ajutorul unor intermediari, pentru ca niciunul dintre cei doi copii…

- Zilele trecute, niște imagini surprinse de paparazzi ii ingrijorau pe fanii lui Caitlyn Jenner, fost Bruce – tatal lui Kendall și al lui Kylie Jenner. Transformat in femeie de mai bine de doi ani, fostul soț al lui Kris Jenner a suferit o mulțime de operații estetice pentru a se apropia cat mai mult…

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…