Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara de limba romana, Liliana Foarfeca, de la Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Focșani, a participat la Conferința Europeana „Schools go green and digital-and Erasmus+ supports teaching excellence!”, din Bonn – Germania. Conform datelor transmise de cadrul didactic, participarea a fost…

- Saptamana trecuta, cinci elevi și cinci cadre didactice, de la Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” Gugești, au participat la ultima mobilitate din cadrul proiectului de schimb interșcolar Erasmus+ „Hand in hand to create social responsibility in young adults”, proiect avand numarul de referinta 2020-1-UK01-KA229-078814_4”.…

- In saptamana 24-28 aprilie 2023, patru elevi și doua cadre didactice din cadrul Colegiului Economic ,,Mihail Kogalniceanu” din Focșani au participat la cea de-a patra activitate de invațare desfașurata in cadrul proiectului Erasmus+ DIGI-ICT, numar de referința 2020-1-PL01-KA226-SCH-096040, coordonat…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești va fi gazda unei mobilitați Erasmus+, desfașurata in Romania, parte a proiectului de schimb interșcolar „ERASMUS+ KA229, HAND IN HAND TO CREATE SOCIALRESPONSIBILITY IN YOUNG ADULTS ”, NR. 2020-1-UK01-KA229-078814_4”. Conform datelor furnizate de Anca…

- In perioada 6-10 martie 2023, elevi și profesori au reprezentat Colegiul Economic ,,Mihail Kogalniceanu” din Focșani la cea de-a șasea activitate din cadrul proiectului de parteneriat strategic interșcolar Erasmus+ KA229 “Researching European and Cultural Heritage to Share”, privind cercetarea și protecția…