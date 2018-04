Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, a ales sa petreaca sabatorile pascale cu familia, insa departe de meleagurile natale. Oana Roman, care prezinta o emisiune live pe pagina de Facebook a revistei Viva , a plecat de Paște din țara. Oana Roman, care a comentat adeseori despre…

- Fetița Oanei Roman a implinit 4 ani, pe 21 februarie, iar parinții ei i-au organizat cea mai tare petrecere in acest weekend. Evenimentul a avut loc sambata, 24 februarie, intr-un local din Capitala, iar Isabela s-a distrat pe cinste alaturi de prietenii ei. Oana Roman a devenit mama in urma cu patru…

- Oana Roman și-a anunțat prietenii din mediul virtual despre starea de sanatate a fetiței sale, Maria Izabela. In ultima perioada de timp, Oana Roman, care are o emisiune live saptamanala la revista Viva , a avut mari probleme din cauza starii de sanatate a fiicei sale, maria Izabela. Vedeta a mers de…

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns, din nou, la spital. Motivul este, pare-se, legat de problemele pe care le tot are micuța lor fiica, Isabela, familia lor ajungand, la ceas de seara, la o clinica privata, mai agitați ca oricand.

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- Dupa ce, zilele trecute, a ajuns la spital din cauza unei raceli grave, Oana Roman are motive de bucurie. Ea și soțul ei, Marius Elisei, sarbatoresc patru ani de cand s-au casatorit și cinci ani de cand sunt impreuna. Vedeta a marcat momentul printr-o postare pe pagina sa de Facebook. ”Azi , 5 ani…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu patru ani, iar acum au luat o decizie radicala. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut in urma cu 5 ani, iar un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit.…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul anului trecut au fost la un pas sa divorteze. Au depasit, din fericire, acele clipe si acum se iubesc mai mult ca oricand. A