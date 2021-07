Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie pe șoselele din Romania. Doua persoane au murit, intre care un copil de patru ani, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme pe DN 19, pe raza localitații Biharia. Alte cinci persoane au fost ranite.Un nou accident mortal s-a produs in aceasta dimineața pe șoselele din Romania.…

- O femeie insarcinata a murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost ranite, luni, in urma unui accident, produs in localitatea Șieu-Magheruș, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 17 Bistrița-Beclean, la kilometrul 46, unde doua…

- Un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit, joi dimineața, pe DN 71, in apropierea localitații Aninoasa, județul Dambovița. Doua persoane au murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații…

- Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația este restricționata…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

