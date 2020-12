Stiri pe aceeasi tema

- Sia si Dan sunt doi caini din rasa ciobanesc belgian care, la sfarsitul lunii trecute, au fost repartizati la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau. Au 8 luni si au ajuns in unitatea buzoiana dupa o perioada de predresaj la Centrul Chinologic Sibiu.

- Tanara care in luna august a accidentat cu masina un politist aflat pe motocicleta de serviciu a fost trimisa in judecata pentru ultraj si tentativa de omor. Victima s-a constituit parte civila in proces. La fel a proedat si Inspectoratul de Politie Judetean Buzau.

- Zeci de persoane s-au infectat in noua focare de COVID-19 din județul Buzau. Cele mai mari probleme sunt la doua secții ale Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. De asemenea, persoane infectate sunt in mai multe școli din municipiul Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate…