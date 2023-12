Stiri pe aceeasi tema

- Colegul nostru Bogdan Stamatoiu, redactor-șef adjunct la GSP.RO, a fost implicat astazi intr-un grav accident auto. In prezent, Bogdan se afla internat și primește ingrijiri medicale. Toate gandurile noastre se indreapta spre Bogdan și familia lui, toți suntem in șoc. Menținem legatura cu familia, le…

- Vestea care a zguduit presa din Romania! Redactorul-șef de la GSP, Bogdan Stamatoiu, a vrut sa se omoare dupa ce a fost dat afara. Jurnalistul se afla in stare grava la spital, dupa ce autoturismul s-a izbit puternic intr-un stalp.

- Tragedie in lumea jurnaliștilor din Romania. Bogdan Stamatoiu, redactorul-șef adjunct de la Gazeta Spoturilor, a ajuns in stare grava la spital. Din primele informații, acesta ar fi intrat cu mașina intr-un stalp intenționat. Din primele informații, acesta ar fi incercat sa recurga la un gest extrem.…

- Dupa conflictul starnit de Catalin Tolontan cu patronatul, o noua victima a intereselor meschine a ajuns in pragul sinuciderii Bogdan Stamatoiu a incercat sa isi ia viata dupa ce a fost dat afara din GSP. Totul cauzat de razboiul lui Tolontan cu patronatul elvetian.Bogdan Stamatoiu, Redactorul sef adjunct…

- Gigi Becali a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta se afla la volanul mașinii sale, un Rolls Royce Ghost Black, in valoare de 500.000 de euro. Cum s-a produs accidentul rutier? Gigi Becali a incercat sa evite un alt autoturism care venea pe contrasens și a tras puternic de volan. In urma manevrei,…

- Ancheta interna de la Constanta nu a putut stabili cu certitudine daca masina de politie implicata in accidentul de la Mamaia avea in functiune semnalele acustice si luminoase in momentul impactului, potrivit news.ro.”Precizam ca, in urma verificarilor interne, nu a rezultat cu certitudine daca la…

- Polițiștii de la rutiera din Ilfov l-au urmarit pe vitezoman și asta pentru ca nu a oprit la semnalele agenților. Circula cu o viteza record și cu o mașina fara placuțe de inmatriculare.S-au tras șase gloanțe pentru oprirea autoturismului. S-a baricadat in mașina și pentru extragerea lui, polițiștii…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in premiera despre accidentul rutier in care a fost implicat vineri. Omul de afaceri a fost implicat intr-un accident minor in sectorul 6 al Bucureștiului. Mașina acestuia, un Rolls Royce, a fost lovita ușor, in spate, iar imaginile au devenit virale pe internet.…