FOTO| Cum au salvat voluntarii englezi mai multe case vechi, acoperite cu paie, din Alba: In ce zone au mers Cum au salvat voluntarii englezi mai multe case vechi, acoperite cu paie, din Alba: In ce zone au mers Voluntari din Marea Britanie s-au indragostit de casele acoperite cu paie din zona Trascau a Munților Apuseni și doresc sa contribuie la salvarea unora dintre acestea. In sudul Apusenilor, pe teritoriul comunelor Rameț, Ponor și Intregalde […]