Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite inregistreaza, de marti, cu 700 de morti suplimentare intr-o zi, mai multe decese legate de COVID-19 decat numarul soldatilor americani cazuti in Primul Razboi Mondial. 740 de oameni au murit, in ultimele 24 de ore, in Statele Unite, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins. Numarul…

- Așa zișii „baieți boogaloo" sunt membrii unui grup anarhist de dreapta care militeaza pentru posesia armelor de foc și care sunt preocupați de posibilitatea declanșarii unui al doilea razboi civil in Statele Unite. Ei afirma ca susțin declanșarea unui astfel de conflict. Saptamana trecuta,…

- Echipa este formata din 15 cadre medicale și specialiști CBRN care s-au oferit voluntari pentru aceasta misiune, al carei scop este acordarea de sprijin autoritaților in statul Alabama, in lupta cu pandemia. Dupa Italia și Republica Moldova, Romania vine și in sprijinul Statelor Unite ale Americii…

- 15 cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca in Statele Unite ale Americii pentru a sprijini medicii din statul Alabama. Echipa romaneasca este formata din 5 medici, 5 asistenti medicali ...

- Echipa care coordoneaza lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite urmeaza sa fie mentinuta, insa ea urmeaza sa se concentreze asupra tratamentelor bolii covid-19 si relaxarii izolarii, iar alcatuirea acesteia poate fi modificata, a anuntat miercuri presedintele american Donald Trump, relateaza…

- Inainte de Ziua mondiala a libertatii presei care este sarbatorita duminica, aceasta organizatie neguvernamentala avertizeaza ca numerosi jurnalisti se pun in pericol pentru a transmite informatii despre criza Covid-19, unii dintre ei imbolnavindu-se. Citeste si Numarul deceselor din cauza…

- Statele Unite ale Americii au donat materiale necesare in lupta cu COVID-19, dar si echipamente de protecție pentru doua spitale din Capitala. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinau.

- Rihanna a donat 5 milioane pentru lupta contra Coronavirus Una dintre cele mai iubite artiste din lume, Rihanna isi ofera sprijinul in lupta contra Coronavirus. Vedeta a donat 5 milioane de dolari prin intermediul Fundatiei Clara Lionel. Banii se vor duce catre comunitatile marginalizate, dar si catre…