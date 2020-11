Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis cumpararea a 200 de roboti pentru dezinfectare care folosesc lumina ultavioleta si pot dezinfecta saloanele pentru pacienti in 15 minute. Robotii vor fi trimisi la mai multe spitale din statele UE, se arata intr-un comunicat de presa.

- Medicul Monica Pop a spus la emisiunea ”Sinteza Zilei”, ca nu este dispusa se se vaccineze in momentul in care primul vaccin anti-COVID va fi distribuit. Ea a mai spus ca nu va da vreun sfat...

- ”Autoritațile sunt depașite total și sunt in incapacitatea de a lua masuri clare pentru protejarea populației. Rata de infectare crește cu viteza iar in afara de cifrele comunicate zilnic, cifre care provoaca ingrijorare in randul oamenilor, nu exista nimic concret. Cetațenii așteapta ca responsabilii…

- Liberalii din Braila l-au desemnat pe Alexandru Popa cap de lista pentru Camera Deputaților. El este este fiul primarului liberal din comuna Cireșu și a fost implicat in mai multe scandaluri cu batai in diverse localitați din județ, fiind supranumit “Șmecherul Faureiului”, potrivit presei locale. …

- O mamica ingrijorata ne-a contactat pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la faptul ca autoritațile „ascund” cazurile de coronavirus din școli, fapt care duce la o stare de tensiune amplificata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In contextul pandemiei de COVID-19 și al exploziei numarului de cazuri, Traian Basescu nu a mai rezistat, astfel ca a transmis un mesaj plin cu sageți catre Guvern. Intr-o postare publicata pe o rețea de socializare, fostul președinte al Romaniei il acuza pe Orban și pe oamenii lui de furt și inșelaciune,…

- Algoritmii Facebook și, in general, tot ce inseamna identificare automata a unor elemente pe rețelele de socializare ne duc inapoi, in vremurile de trista amintire ale cenzurii din perioada comunista sau din ce...