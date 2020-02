FOTO Cum arata cel mai nou cinematograf din Bucuresti, unde iti vei putea comanda mancare de la restaurant in timpul filmului

Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta Popescu a fost cronometrata in doua manse cu timpul de 2 min 26 sec 84/100, urmata de Viktoria Cernanska (Slovacia), 2 min 27 sec 35/100, si de Celine Harms (Germania), 2 min 27 sec 36/100. Romanca Antonia Sirbu s-a clasat pe locul 13, cu timpul de 2 min 30 sec 71/100. Georgeta Popescu a adus…

- Craciunul in tradiție poloneza pentru o tanara moldoveanca, ce iși face studiile in Romania, aflata in programul de mobilitate Erasmus, in orașul Gdansk, Polonia. Catalina Țurcan, studenta la SNSPA București, plecata pe un an de zile in Polonia la studii, a povestit pentru UNIMEDIA cum a petrecut departe…

- O mamica, in varsta de 42 de ani, din Bucuresti, lupta sa traiasca, iar sansa ei la viata este un tratament inovator care costa 75.000 de euro. Prea multi bani si prea putin timp pentru Catrina Rebegea careia medicii i-au spus ca are zilele numarate. Cancerul agresiv de care sufera se extinde rapid,…

- Gica Popescu (52 de ani), consilier al prim-ministrului Ludovic Orban pe tema EURO 2020, a vorbit despre importanța faptului ca Romania va organiza, pe Arena Naționala, 4 meciuri la Europeanul de vara viitoare. Totuși, „Baciul” n-a fost prea incantat atunci cand reporterii l-au intrebat din nou despre…

- Informatia a fost facuta publica de deputatul USR Emanuel Ungureanu. O femeie bolnava de cancer, in varsta de 66 de ani, a fost arsa in urma unei manevre chirurgicale gresite, la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, insa informatia a fost recent descoperita. „Pacienta…

- Nu e un secret ca romanii sunt extrem de creativi și de originali. De cațiva ani, insa, industriile creative din țara noastra atrag atenția și se impun oriunde in lume. Doi tineri designeri din București au hotarat sa ștearga praful de pe un brand comunist din anii 70 și sa-l faca actual și cool. Din…

- "Pe toata durata saptamanii viitoare, de luni pana sambata, intre orele 9:00-21:00, voi tunde varfurile numai un centimetru, absolut gratuit oricarei femei ce imi demonstreaza ca a votat azi. Voi solicita un selfie cu buletinul de vot stampilat. In felul asta sper sa va incurajez, motivez, sustin.…

- Cel mai bine pazit loc din Romania, baza militara de la Deveselu, isi arata pentru prima data secretele. O echipa Observator a patruns in premiera in centrul de comanda de unde pot fi actionate rachetele care apara NATO de atacuri aeriene. In vizita au fost si ambasadorii a 20 de state NATO la Bucuresti,…